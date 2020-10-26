Другі тури виборів у різних містах можуть відбутися в різні дати - ОПОРА

Повторне голосування за лідерів перегонів на місцевих виборах у великих містах може відбутися в різні дати, але в межах трьох тижнів від моменту встановлення результату голосування 25 жовтня.

Джерело: координаторка громадянської мереді "ОПОРА" Ольга Айвазовська на брифінгу

Пряма мова Айвазовської: "Щодо питання про другий тур - ми не є соціологічною компанією, ми не маємо доступу до екзит-полів, ми всі слідкуємо разом із вами за їх результатами, але очевидно, що в більшості міст повторне голосування відбудеться.

Єдине, що не зрозуміло, в які саме строки, тому що законодавство визначає, що результати встановлюються не пізніше, ніж на 12-й день після дня голосування, а повторне голосування організовується протягом трьох тижнів. Тому точної дати другого туру - повторного голосування - немає. Повторне голосування в різних регіонах може відбуватися в різні дати: як 15 листопада, так і 22 листопада. Що ми знаємо точно - що це буде неділя".

Нагадаємо: Явка виборців на місцевих виборах в Україні 25 жовтня склала 36,88%. Це на 10% менше, ніж у 2015 році.

Ці вибори проходили в умовах постійного зростання кількості хворих на COVID-19 і протиепідемічних заходів на виборчих дільницях.