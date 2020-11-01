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Одіозного ексрегіонала Лук'янова обрали депутатом міськради

Неділя, 1 листопада 2020, 21:20
Одіозного ексрегіонала Лук'янова обрали депутатом міськради
фото з Facebook Дениса Казанського

Депутатом міської ради Бахмута на Донеччині від "Опозиційної платформи – За життя" обраний одіозний колишній нардеп від Партії регіонів Владислав Лук'янов.

Джерело: дані ЦВК

Деталі: За даними ЦВК, за Лук'янова віддали 287 голосів.

Лук'янов був депутатом 5, 6 і 7 скликань Верховної Ради від Партії регіонів.

За даними ЗМІ, Лук'янов був помічений під час захоплення мерії Харцизька у квітні 2014 року. Прокуратура розглядала можливість притягнення його до відповідальності.

17 вересня 2014 року Лук'янов був серед 24 депутатів Верховної Ради, які відвідали російську Держдуму. Про зустріч українських парламентарів зі спікером нижньої палати повідомив тоді голова комітету у справах СНД Леонід Слуцький, відзначивши, що вони з ризиком для життя "відстоюють інтереси "руського мира".

Він був одним із 89 осіб, яким МЗС анулювало дипломатичні паспорти у 2015 році.

Из черных щелей на свет продолжают выползать самые невероятные политические умертвия. 5 июня в Украинском доме...

Опубликовано Денисом Казанским Вторник, 4 июня 2019 г.

Як писав журналіст Денис Казанський, Лук’янов підтримував незаконний "референдум" на Донбасі і виступав на мітингу під прапорами сепаратистів.

Українська правда

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Теми: Партія регіонівДонецька областьвиборисепаратизм
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