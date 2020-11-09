Вірменія, Росія і Азербайджан домовились про припинення війни в Нагірному Карабасі. Текст заяви

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії і Азербайджану документ про припинення війни в Нагірному Карабасі з 01:00 10 листопада.

Джерело: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в Facebook

Пряма мова: "Я прийняв дуже і дуже важке рішення для себе і для всіх нас.

Я підписав заяву з президентами Росії і Азербайджану про припинення карабаської війни о 01:00. Текст вже опублікованої заяви невимовно болючий для мене особисто і для нашого народу.

Я прийняв це рішення у результаті глибокого аналізу військової ситуації і оцінки людей, які найкраще її знають. Також засновано на переконанні, що це найкраще можливе рішення ситуації, що склалася. Про все це докладно розповім в найближчі дні".

Повний текст документу, який підписали лідери Росії, Азербайджану і Вірменії:

"Ми, Президент Азербайджанської Республіки І.Г. Алієв, Прем'єр-міністр Республіки Вірменія Н.В. Пашинян і Президент Російської Федерації В.В. Путін, заявили про наступне:

Оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабаського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 листопада 2020 року. Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія, далі іменовані Сторонами, зупиняються на займаних ними позиціях. Агдамський район і території, утримувані Вірменською Стороною в Газахскому районі Азербайджанської Республіки, повертаються Азербайджанській Стороні до 20 листопада 2020 року. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування даного положення. З метою підвищення ефективності контролю за виконанням Сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр по контролю за припиненням вогню. Республіка Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарський район, а до 1 грудня 2020 року - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме місто Шушу.

За згодою Сторін в найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху по Лачинському коридору, що забезпечує зв'язок між Степанакертом і Вірменією, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту.

Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках.

Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими і іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблокуються всі економічні та транспортні зв'язки в регіоні. Республіка Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджанської Республіки і Нахічеванської Автономною Республікою з метою організації безперешкодного руху громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи Прикордонної служби ФСБ Росії.

За згодою Сторін буде забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, що зв'язують Нахічеванську Автономну Республіку з західними районами Азербайджану".

Нагадаємо:

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху розпочався кілька десятиліть тому. Регіон, в якому проживало багато вірменів, в радянські часи входив до складу Азербайджанської РСР.

Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Відтоді триває збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном за ці території. У вересні 2020 року збройні протистояння відновились.

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