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За швидкістю поширення коронавірусу Україна 13-а в світі

Вівторок, 10 листопада 2020, 04:29

9 листопада в світі за добу діагностували 482 тисячі хворих на COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: 5 листопада в світі за добу виявили 482 114 випадків зараження коронавірусів, зокрема, 219 656 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували рекордні 8687 заражень.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Польща, Великобританія, Франція і Україна, яка займає 9-е місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 13-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 9-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 20-му місці.

 
СТАТИСТИКА ЗА 9 ЛИСТОПАДА

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 51 мільйон випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 36 мільйонів пацієнтів. 1 269 120 хворих померло.

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Теми: коронавірус


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