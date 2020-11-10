По скорости распространения коронавируса Украина 13-я в мире

9 ноября в мире за сутки диагностировали 482 тысячи больных COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: 5 ноября в мире за сутки обнаружили 482 114 случаев заражения коронавирусом, в частности, 219 656 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине за минувшие сутки диагностировали рекордные 8687 заражений.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Польша, Великобритания, Франция и Украина, которая занимает 9-е место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 13-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 9-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 20-м месте.

СТАТИСТИКА ЗА 9 НОЯБРЯ

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 51 миллион случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 36 миллионов человек 1 269 120 пациентов умерли.

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