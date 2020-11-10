Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США посилили санкції проти режиму Асада 

Вівторок, 10 листопада 2020, 05:58

У США оголосили про запровадження санкцій проти 19 фізичних та юридичних осіб, серед яких - депутати парламенту Сирії та спонсори режиму Асада.

Джерело: Держдеп США, повідомляє Укрінформ

Дослівно: "П'ять років тому, 30 жовтня 2015 року, сили Башара Асада за підтримки Ірану та Росії вбили понад 70 цивільних жителів Сирії, та ще близько 500 постраждали в результаті вибуху на ринку в місті Дума. Сьогодні режим Асада продовжує марні спроби нав'язати військове вирішення сирійському конфлікту".

Деталі: У цьому зв'язку Держдеп ввів санкції проти Сил національної оборони й мілітарних угруповань, пов'язаних з Іраном, які виступають на боці Асада. Зазначається також, що санкції США "спрямовані проти військових командирів, членів парламенту, урядових структур Сирії, а також тих, хто фінансує та зміцнює режим Асада".

Теми: СШАСирія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоПоліція відкрила... і закрила справу про зникнення Кернеса

Вірменія, Росія і Азербайджан домовились про припинення війни в Нагірному Карабасі. Текст заяви

Новини 9 листопада: коронавірус у Зеленського, локдаун вихідного дня

фотоУ тещі путінського пропагандиста знайшли нерухомість на мільйони доларів

Зеленський заразився коронавірусом

Зеленський очікує, що "карантин вихідного дня" триватиме декілька тижнів

Усі новини...
США
Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 10 мільйонів
Трамп призначив нового міністра оборони США
ЄС запровадить мита на продукцію США через суперечку з Airbus та Boeing
Останні новини
05:58
США посилили санкції проти режиму Асада 
04:29
За швидкістю поширення коронавірусу Україна 13-а в світі
04:00
Демонстранти захопили будівлю уряду Вірменії
02:54
Відео"Миротворці" Путіна вирушили в Нагірний Карабах
02:10
оновленоПоліція відкрила... і закрила справу про зникнення Кернеса
01:52
Відео ОновленоДо будівлі уряду Вірменії увірвалися протестувальники, які незадоволені рішенням щодо Карабаху
01:08
Путін вводить військових та техніку до Нагірного Карабаху
01:05
Очільник МОЗ відповів на критику "локдауну вихідного дня": Ткаченко хоче сподобатись
00:09
Вірменія, Росія і Азербайджан домовились про припинення війни в Нагірному Карабасі. Текст заяви
23:41
В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента, якщо стан Зеленського погіршиться
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!