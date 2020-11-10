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США посилили санкції проти режиму Асада 

Вівторок, 10 листопада 2020, 04:58

У США оголосили про запровадження санкцій проти 19 фізичних та юридичних осіб, серед яких - депутати парламенту Сирії та спонсори режиму Асада.

Джерело: Держдеп США, повідомляє Укрінформ

Дослівно: "П'ять років тому, 30 жовтня 2015 року, сили Башара Асада за підтримки Ірану та Росії вбили понад 70 цивільних жителів Сирії, та ще близько 500 постраждали в результаті вибуху на ринку в місті Дума. Сьогодні режим Асада продовжує марні спроби нав'язати військове вирішення сирійському конфлікту".

Деталі: У цьому зв'язку Держдеп ввів санкції проти Сил національної оборони й мілітарних угруповань, пов'язаних з Іраном, які виступають на боці Асада. Зазначається також, що санкції США "спрямовані проти військових командирів, членів парламенту, урядових структур Сирії, а також тих, хто фінансує та зміцнює режим Асада".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАСирія
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