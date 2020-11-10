США ужесточили санкции против режима Асада

В США объявили о введении санкций против 19 физических и юридических лиц, среди которых - депутаты парламента Сирии и спонсоры режима Асада.

Источник: Госдеп США, сообщает Укринформ

Дословно: "Пять лет назад, 30 октября 2015, силы Башара Асада при поддержке Ирана и России убили более 70 гражданских жителей Сирии, и еще около 500 пострадали в результате взрыва на рынке в городе Дума. Сегодня режим Асада продолжает тщетные попытки нав "связать военное решение сирийской конфликта".

Детали: В этой связи Госдеп ввел санкции против Сил национальной обороны и милитаристских группировок, связанных с Ираном, которые выступают на стороне Асада. Отмечается также, что санкции США "направлены против военных командиров, членов парламента, правительственных структур Сирии, а также тех, кто финансирует и укрепляет режим Асада".