Японія все ж готується до Олімпіади-2021: проведе тестові змагання 

Організатори "Олімпійських ігор" у Токіо, перенесених через пандемію коронавірусу з 2020-го на 2021 рік, оголосили, що, починаючи з березня наступного року, проведуть серію тестових змагань на олімпійський об'єктах.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника оргкомітету Олімпіади

Пряма мова: "Ми обговорюємо, як боротися з COVID-19 разом із японським урядом і столичним урядом Токіо. З початку наступного року ми почнемо роботу і приступимо до проведення тестових заходів у березні".

Деталі: Як відзначають спостерігачі, японську владу надихнуло успішне проведення турніру зі спортивної гімнастики 8 листопада, в якому взяли участь атлети з Японії, Росії і США і яке відбувалося з присутністю глядачів.

Всі учасники до початку змагань пройшли карантин у готельних номерах, у них щодня брали тести на COVID-19.

Як очікується, президент МОК Томас Бах прибуде в Токіо в кінці цього місяця, щоб обговорити з організаторами питання відкриття Олімпіади 23 липня 2021 року.

Японська влада наполягає на тому, що буде готова до проведення цього масового заходу.