Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Японія все ж готується до Олімпіади-2021: проведе тестові змагання 

Вівторок, 10 листопада 2020, 07:56
Японія все ж готується до Олімпіади-2021: проведе тестові змагання 

Організатори "Олімпійських ігор" у Токіо, перенесених через пандемію коронавірусу з 2020-го на 2021 рік, оголосили, що, починаючи з березня наступного року, проведуть серію тестових змагань на олімпійський об'єктах.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника оргкомітету Олімпіади

Пряма мова: "Ми обговорюємо, як боротися з COVID-19 разом із японським урядом і столичним урядом Токіо. З початку наступного року ми почнемо роботу і приступимо до проведення тестових заходів у березні".

Деталі: Як відзначають спостерігачі, японську владу надихнуло успішне проведення турніру зі спортивної гімнастики 8 листопада, в якому взяли участь атлети з Японії, Росії і США і яке відбувалося з присутністю глядачів.

Всі учасники до початку змагань пройшли карантин у готельних номерах, у них щодня брали тести на COVID-19.

Як очікується, президент МОК Томас Бах прибуде в Токіо в кінці цього місяця, щоб обговорити з організаторами питання відкриття Олімпіади 23 липня 2021 року. 

Японська влада наполягає на тому, що буде готова до проведення цього масового заходу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадаЯпоніяCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Олімпіада
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет став на бік агресора: як відновити справедливість
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
Останні новини
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
Усі новини...
Реклама: