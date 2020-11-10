Япония все же готовится к Олимпиаде-2021: проведет тестовые соревнования

Организаторы "Олимпийских игр" в Токио, перенесенных из-за пандемии коронавируса с 2020-го на 2021 год, объявили, что, начиная с марта следующего года, проведут серию тестовых соревнований на олимпийский объектах.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя оргкомитета Олимпиады

Прямая речь: "Мы обсуждаем, как бороться с COVID-19 вместе с японским правительством и столичным правительством Токио. С начала следующего года мы начнем работу и приступим к проведению тестовых мероприятий в марте".

Детали: Как отмечают наблюдатели, японские власти вдохновило успешное проведение турнира по спортивной гимнастике 8 ноября, в котором приняли участие атлеты из Японии, России и США и которое проходило с присутствием зрителей.

Все участники до начала соревнований прошли карантин в гостиничных номерах, у них ежедневно брали тесты на COVID-19.

Как ожидается, президент МОК Томас Бах прибудет в Токио в конце этого месяца, чтобы обсудить с организаторами вопросы открытия Олимпиады 23 июля 2021 года.

Японские власти настаивают на том, что будут готовы к проведению этого массового мероприятия.