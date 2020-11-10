Зеленський призначив в.о. голів Івано-Франківської, Одеської і Сумської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив тимчасових виконувачів обов’язків голів Івано-Франківської, Одеської і Сумської обласних державних адміністрацій.

Джерело: укази Зеленського від 9 листопада, оприлюднені на сайті президента

Деталі: Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Марію Савку, голови Одеської ОДА – на В’ячеслава Овечкіна, Сумської ОДА – на Сергія Пахольчука.

Усі вони були заступниками голів відповідних обласних держадміністрацій, Савка вже виконувала обов'язки голови держадміністрації Івано-Франківської області влітку 2019 року.

Цьому передувало: 5 листопада Зеленський звільнив із посади голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, з посади голови Одеської ОДА - Максима Куцого, з посади очільника Сумської ОДА Романа Грищенка. Вони самі подали заяви.