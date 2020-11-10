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Зеленский назначил и.о. глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА

Вторник, 10 ноября 2020, 09:35

Президент Владимир Зеленский назначил временных исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.

Источник: указы Зеленского от 9 ноября, обнародованные на сайте президента

Детали: Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Ивано-Франковской областной государственной администрации на Марию Савку, главы Одесской ОГА - на Вячеслава Овечкина, и Сумской ОГА - на Сергея Пахольчука.

Все они были заместителями глав соответствующих областных госадминистраций, Савка уже исполняла обязанности главы госадминистрации Ивано-Франковской области летом 2019 года.

Этому предшествовало: 5 ноября Зеленский уволил с должности главы Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, с должности главы Одесской ОГА - Максима Куцого, с должности главы Сумской ОГА - Романа Грищенко. Они сами подали заявления.

Темы: ЗеленскийИвано-Франковская областьОдесская областьСумская областьместная власть


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