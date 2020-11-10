Байден попередив про "темну зиму" через COVID

Обраний президент США Джо Байден заявив, що Америку чекає "темна зима" через зростання хворих на коронавірус і закликав усіх носити маски.

Джерело: Bloomberg з посиланням на заяву Байдена після першої зустрічі з учасниками експертної ради, які будуть допомагати перехідний адміністрації готувати новий національний план з протидії коронавірусу

Пряма мова: "Для боротьби з цією пандемією необхідні сміливі дії. Нас все ще чекає дуже темна зима".

Деталі: Байден закликав американців носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

В цей же день фармакологічна компанія Pfizer заявила, що вакцина від COVID-19, яку вона розробляє, демонструє 90-відсоткову ефективність.

Байден при цьому зазначив, що вакцина, навіть якщо і буде схвалена, то не буде широко доступна в найближчі місяці.

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