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Байден попередив про "темну зиму" через COVID

Вівторок, 10 листопада 2020, 08:55
Байден попередив про темну зиму через COVID
Фото з Facebook Joe Biden

Обраний президент США Джо Байден заявив, що Америку чекає "темна зима" через зростання хворих на коронавірус і закликав усіх носити маски.

Джерело: Bloomberg з посиланням на заяву Байдена після першої зустрічі з учасниками експертної ради, які будуть допомагати перехідний адміністрації готувати новий національний план з протидії коронавірусу

Пряма мова: "Для боротьби з цією пандемією необхідні сміливі дії. Нас все ще чекає дуже темна зима".

Деталі: Байден закликав американців носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

В цей же день фармакологічна компанія Pfizer заявила, що вакцина від COVID-19, яку вона розробляє,  демонструє 90-відсоткову ефективність.

Байден при цьому зазначив, що вакцина, навіть якщо і буде схвалена, то не буде широко доступна в найближчі місяці.

Передісторія: 

Теми: СШАБайденкоронавірус
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