Байден предупредил о "темной зиме" из-за COVID
Избранный президент США Джо Байден заявил, что Америку ожидает "темная зима" из-за роста больных коронавирусом и призвал всех носить маски.
Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление Байден после первой встречи с участниками экспертного совета, которые будут помогать переходной администрации готовить новый национальный план по противодействию коронавирусу
Прямая речь: "Для борьбы с этой пандемией необходимы смелые действия. Нам все еще предстоит очень темная зима".
Детали: Байден призвал американцев носить маски и придерживаться социальной дистанции.
В этот же день фармкомпания Pfizer заявила, что разрабатываемая ею вакцина от COVID-19 демонстрирует 90-процентную эффективность.
Байден при этом отметил, что вакцина, даже если и будет одобрена, то не будет широко доступна в ближайшие месяцы.
Предыстория:
- По состоянию на 9 ноября количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 10 миллионов.