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Байден предупредил о "темной зиме" из-за COVID

Вторник, 10 ноября 2020, 09:55
Фото c Facebook Joe Biden

Избранный президент США Джо Байден заявил, что Америку ожидает "темная зима" из-за роста больных коронавирусом и призвал всех носить маски.  

ИсточникBloomberg со ссылкой на заявление Байден после первой встречи с участниками экспертного совета, которые будут помогать переходной администрации готовить новый национальный план по противодействию коронавирусу

Прямая речь: "Для борьбы с этой пандемией необходимы смелые действия. Нам все еще предстоит очень темная зима". 

Детали: Байден призвал американцев носить маски и придерживаться социальной дистанции.

В этот же день фармкомпания Pfizer заявила, что разрабатываемая ею вакцина от COVID-19 демонстрирует 90-процентную эффективность.

Байден при этом отметил, что вакцина, даже если и будет одобрена, то не будет широко доступна в ближайшие месяцы.

Предыстория: 

Темы: СШАБайденкоронавирус


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