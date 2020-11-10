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У Вірменії заперечили участь турецьких миротворців у Нагірному Карабаху

Вівторок, 10 листопада 2020, 10:21

У Вірменії спростовують участь турецьких військових в роботі миротворчого центру в Нагірному Карабаху. 

Про це сайту PanARMENIAN.Net заявила прессекретар прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Мане Геворкян, повідомляє "Європейська правда".

Заява президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що турецькі військові будуть в складі миротворчого Центру у Нагірному Карабаху, не відповідає дійсності, заявила вона.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху з ночі 10 листопада.

Згідно із заявою, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці.

Після заяви Пашиняна в Єревані почалися заворушення - демонстранти увірвалися в будівлі уряду і парламенту Вірменії. 

Читайте детальніше: Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні

"Українська правда" у Threads

Теми: Вірменіявійна
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