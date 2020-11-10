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В Армении опровергли участие турецких миротворцев в Нагорном Карабахе

Вторник, 10 ноября 2020, 11:21

В Армении опровергают участие турецких военных в работе миротворческого центра в Нагорном Карабахе.

Об этом сайту PanARMENIAN.Net заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян, сообщает "Европейская правда".

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что турецкие военные будут в составе миротворческого Центра в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности, заявила она.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с ночи 10 ноября.

Согласно заявлению, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы. Примечательно, что в тексте заявления трех лидеров Турция нигде не упоминается, в том числе в вопросе миротворцев.

После заявления Пашиняна в Ереване начались беспорядки - демонстранты ворвались в здания правительства и парламента Армении.

Читайте подробнее: Капитуляция Армении: что меняет российское соглашение по Карабаху и чем оно грозит Украине

Темы: Армениявойна


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