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Якби проводились вибори до Верховної Ради: найкращі шанси мають 4 партії

Вівторок, 10 листопада 2020, 10:35
Якби проводились вибори до Верховної Ради: найкращі шанси мають 4 партії

Якби парламентські вибори проводилися найближчим часом найбільші шанси на подолання 5% бар’єру мали би чотири партії.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова, проведеного 30 жовтня - 5 листопада.

Деталі: Відносно більшу підтримку виборців, згідно з опитуванням, отримала би політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 19% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 13% і 21% , партію "Опозиційна платформа ˗ За життя" ˗ відповідно 12% і 16,5%, ВО "Батьківщина" ˗ відповідно 6% і 8%.

Партію "Сила і честь" готові підтримати відповідно 3% і 5% українців, ВО "Свобода" ˗ 2,5% і 4%, партію "Голос" ˗ 2% і 3%, "Партію Шарія" ˗ відповідно 2% і 2%, партію "За майбутнє" ˗ відповідно 2% і 2%, партію "Громадянська позиція" ˗ 1% і 2%, Радикальну партію Олега Ляшка ˗ 1% і 2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" ˗ 1% і 2%, партію "Наш край" ˗ 1% і 1%.

 

Партії "Пропозиція", "Опозиційний блок", "Перемога Пальчевського" користуються підтримкою менше 1% опитаних.

Довідково: Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Соціологи опитали 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична

Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проводилося в рамках проекту  "Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку", що здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Українська правда

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Теми: Верховна Радавиборисоціологія
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