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Если бы проводились выборы в Верховную Раду: лучшие шансы у 4 партий

Вторник, 10 ноября 2020, 11:35

Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее время, наибольшие шансы на преодоление 5% барьера имели бы четыре партии.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 30 октября - 5 ноября

Детали: Относительно большую поддержку избирателей, согласно опросу, получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 19% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать).

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 13% и 21%, партию "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь" ˗ соответственно 12% и 16,5%, ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 6% и 8%.

Партию "Сила и честь" готовы поддержать соответственно 3% и 5% украинцев, ВО "Свобода" ˗ 2,5% и 4%, партию "Голос" ˗ 2% и 3%, "партию Шария" ˗ соответственно 2% и 2 %, партию "За майбутнє" ˗ соответственно 2% и 2%, партию "Гражданская позиция" ˗ 1% и 2%, Радикальную партии Олега Ляшко ˗ 1% и 2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" ˗ 1% и 2% , партию "Наш край" ˗ 1% и 1%.

 

Партии "Пропозиція", "Оппозиционный блок", "Победа Пальчевского" пользуются поддержкой менее 1% опрошенных.

Справка: Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Социологи опросили 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проводился в рамках проекта "Партийная система Украины после 2019 года: ключевые особенности и перспективы дальнейшего развития", осуществляемого Центром Разумкова совместно с Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Темы: Верховная Радавиборысоциология


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