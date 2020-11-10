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Лерос заявив, що помічник Тищенка "мінував" Олександрівську лікарню

Вівторок, 10 листопада 2020, 12:00

Народний депутат Гео Лерос опублікував начебто ухвалу суду, в якій йдеться, що дзвінок про мінування Олександрівської лікарні здійснили з телефону Руслана Гончарова – помічника нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка.

Джерело: відео Лероса

Деталі: За словами парламентаря, ввечері 8 квітня Тищенко зі своїми друзями і підопічними зібрали "побухати" і з мобільного Руслана Гончарова повідомили про мінування кардіологічного відділення столичної лікарні.

Гончаров – давній друг Тищенка і його помічник.

Також, за словами Лероса, до злочину причетний ще один помічник Тищенка - Дмитро Богдан.

Нардеп стверджує, що у штабі "СН" знають про інцидент і навіть замінили кандидатуру Гончарова, який був у списку кандидатів партії до міськради Києва.

Лерос каже, що після скоєного Тищенко з помічниками побігли "замолювати" гріхи до лікарні. 

При цьому відповідної ухвали у реєстрі судових рішень немає. Зазвичай, судові ухвали публікують без прізвищ.

 

Лерос також повідомив, що проти нього готують чергові провокації. Зокрема, відео, де нардеп Олександр Юрченко скаржиться, що на нього напав Лерос, зняв Тищенко. 

Тищенко уже відреагував на публікацію. Він заявив, що в червні подав на Лероса в суд: "Запам'ятай, за кожен твій фейк доведеться відповідати за законом".

 

Українська правда
Теми: Гео Лерос суд


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