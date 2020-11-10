Лерос заявил, что помощник Тищенко "минировал" Александровскую больницу

Народный депутат Гео Лерос опубликовал якобы постановление суда, в котором говорится, что звонок о минировании Александровской больницы осуществили с телефона Руслана Гончарова - помощника нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко.

Источник: видео Лероса

Детали: По словам парламентария, вечером 8 апреля Тищенко со своими друзьями и подопечными собрались "побухать" и с мобильного Руслана Гончарова сообщили о минировании кардиологического отделения столичной больницы.

Гончаров - давний друг Тищенко и его помощник.

Также, по словам Лероса, к преступлению причастен еще один помощник Тищенко - Дмитрий Богдан.

Нардеп утверждает, что в штабе "СН" знают об инциденте и даже заменили кандидатуру Гончарова, который был в списке кандидатов партии в горсовет Киева.

Лерос говорит, что после совершенного Тищенко с помощниками побежали "замаливать" грехи в больницу.

При этом соответствующего постановления в реестре судебных решений нет. Обычно, судебные решения публикуют без фамилий.

Лерос также сообщил, что против него готовят очередные провокации. В частности, видео, где нардеп Александр Юрченко жалуется, что на него напал Лерос, снял Тищенко.

Тищенко уже отреагировал на публикацию. Он заявил, что в июне подал на Лероса в суд: "Запомни, за каждый твой фейк придется отвечать по закону".