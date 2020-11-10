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Корнієнко: "Слуга народу" виграла місцеві вибори за кількістю мандатів

Вівторок, 10 листопада 2020, 11:23
Корнієнко: Слуга народу виграла місцеві вибори за кількістю мандатів
Фото з Facebook "Слуги народу"

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляє, що СН перемогла на місцевих виборах 25 жовтня за кількістю отриманих депутатських мандатів.

Джерело: Корнієнко на брифінгу 10 листопада

Пряма мова: "Партія "Слуга народу" виграла ці вибори за кількістю депутатських мандатів по країні. На карті ви можете бачити, які регіони більше зелені – там більше наших депутатів,  які менш зелені –  там менше, але в середньому менше 100 депутатів у нас тільки в Луганській області". 

 
Скриншот з відео 

Деталі: Він відзначив, що ці дані базуються на приблизно 90-95% порахованих результатів виборів.

За словами Корнієнка, рекордсменом стала Дніпропетровська область, де партія матиме 651 депутата місцевих рад, або близько 23-24% від усіх обраних депутатів.

Також наразі від "Слуги народу" обрані 223 сільських, селищних та міських голів. Найбільше голів – представників від "СН" у Миколаївській та Харківській областях (більше 30% від загальної кількісті обраних голів).

За словами Корнієнка, загалом по країні кількість обраних депутатів та голів від "СН" становить понад 14% від усіх обраних.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народувиборимісцева влада
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