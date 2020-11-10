Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Корниенко: "Слуга народа" выиграла местные выборы по количеству мандатов

Вторник, 10 ноября 2020, 12:23
Фото с Facebook "Слуги народа"

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет, что "СН" победила на местных выборах 25 октября по количеству полученных депутатских мандатов.

Источник: Корниенко на брифинге 10 ноября

Прямая речь: "Партия "Слуга народа" выиграла эти выборы по количеству депутатских мандатов по стране. На карте вы можете видеть, какие регионы более зеленые – там больше наших депутатов, которые менее зеленые – там меньше, но в среднем меньше 100 депутатов у нас только в Луганской области".

 
скриншот с видео 

Детали: Он отметил, что эти данные базируются на примерно 90-95% посчитанных результатов выборов.

По словам Корниенко, рекордсменом стала Днепропетровская область, где партия будет иметь 651 депутата местных советов, или около 23-24% от всех избранных депутатов.

Также сейчас от "Слуги народа" избраны 223 сельских, поселковых и городских председателей. Больше всего председателей – представителей "СН" в Николаевской и Харьковской областях (более 30% от общего количества избранных председателей).

По словам Корниенко, в целом по стране количество избранных депутатов и голов от "СН" составляет более 14% от всех избранных.

Ирина Балачук, УП
Темы: Слуга народавиборыместная власть


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но

В Ереване митинги, стычки и задержания. Люди требуют отставки Пашиняна 

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

инфографикаПоявился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Все новости...
Слуга народа
В "Слуге народа" говорят, что оснований для внеочередных выборов в Раду нет
"Слуги" собрались обжаловать результаты выборов в горсовет Львова
Нардеп от "Слуги народа" сложил мандат в связи с избранием мэром на Прикарпатье
Последние новости
17:20
"Карантин выходного дня": транспорт будет работать
17:16
В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время
17:11
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro
17:06
Директора больницы в Черкассах поймали на растрате 3 млн при закупке медоборудования
17:06
ОАСК завернул иск об отмене результатов "опроса Зеленского"
17:02
Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"
16:38
В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро
16:19
Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам
16:18
Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад
16:16
Карантин "выходного дня" будет до конца года – источники
Все новости...