Корниенко: "Слуга народа" выиграла местные выборы по количеству мандатов

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет, что "СН" победила на местных выборах 25 октября по количеству полученных депутатских мандатов.

Источник: Корниенко на брифинге 10 ноября

Прямая речь: "Партия "Слуга народа" выиграла эти выборы по количеству депутатских мандатов по стране. На карте вы можете видеть, какие регионы более зеленые – там больше наших депутатов, которые менее зеленые – там меньше, но в среднем меньше 100 депутатов у нас только в Луганской области".

скриншот с видео

Детали: Он отметил, что эти данные базируются на примерно 90-95% посчитанных результатов выборов.

По словам Корниенко, рекордсменом стала Днепропетровская область, где партия будет иметь 651 депутата местных советов, или около 23-24% от всех избранных депутатов.

Также сейчас от "Слуги народа" избраны 223 сельских, поселковых и городских председателей. Больше всего председателей – представителей "СН" в Николаевской и Харьковской областях (более 30% от общего количества избранных председателей).

По словам Корниенко, в целом по стране количество избранных депутатов и голов от "СН" составляет более 14% от всех избранных.