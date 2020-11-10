Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Європарламент розкритикував Україну за нереформовану судову систему і олігархів

Вівторок, 10 листопада 2020, 12:46

Комітет Європейського парламенту із закордонних справ розкритикував Україну за недостатні зусилля із реформування судової влади та кволу боротьбу з олігархами.

Про це йдеться в ухваленому у середу звіті про імплементацію Угоди про асоціацію України і ЄС, повідомляє "Європейська правда". 

Звіт був затверджений 53 голосами "за", 7 "проти", 8 членів комітету "утрималися".

Євродепутати похвалили Україну за прогрес у виконанні зобов'язань, взятих на себе Угодою про асоціацію з ЄС, особливо у сферах сільського господарства, енергетики, банківської справи, децентралізації, цифрової економіки, довкілля та виборчих процедур.

Однак, вони попередили, що необхідно провести низку реформ, аби уникнути відкату. 

Євродепутати виділили судову систему як один з інститутів, що користується найменшою довірою в Україні.

У звіті вони також розкритикували спроби української влади чинити політичний тиск на незалежні економічні інститути і правоохоронні органи, та висловили розчарування відсутністю прогресу в ліквідації олігархії в країні.

За словами депутатів Європарламенту, істотні результати в боротьбі з корупцією вкрай необхідні для збереження підтримки реформ серед громадян.

"Шлях, яким країна йшла з часів Революції гідності, вражає. Величезні виклики залишаються: агресія Росії, пандемія COVID-19 і діяльність тих, хто продовжує ігнорувати верховенство права і зусилля по боротьбі з корупцією. Справжні реформатори в Україні заслуговують нашої постійної підтримки, щоб виправдати очікування своїх громадян", - заявив доповідач Європарламенту, німецький депутат Міхаель Галер.

Нагадаємо, раніше провідні євродепутати, які опікуються в Європарламенті питаннями України, виступили проти ініціативи президента Володимира Зеленського розпустити нинішній склад Конституційного суду (КСУ).

Теми: ЄСсудреформи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Якби проводились вибори до Верховної Ради: найкращі шанси мають 4 партії

фото Російські миротворці, які вилетіли в Нагірний Карабах, воювали на Донбасі – InformNapalm

Байден попередив про "темну зиму" через COVID

виправлено9 листопада в Україні виявили 10 179 хворих на COVID: у МОЗ уточнили

оновленоПоліція відкрила... і закрила справу про зникнення Кернеса

Вірменія, Росія і Азербайджан домовились про припинення війни в Нагірному Карабасі. Текст заяви

Усі новини...
ЄС
ЄС запровадить мита на продукцію США через суперечку з Airbus та Boeing
Представництво ЄС вітає з Днем української писемності і мови віршем Ліни Костенко
Перемога Байдена: ЄС та НАТО очікують поглиблення співпраці зі США
Останні новини
13:53
"Слуга народу" планує з’їзд для висунення кандидатів на довибори у Раду
13:49
Попит на авто з пробігом виріс у 1,5 рази – асоціація
13:49
Албанія на три тижні запроваджує комендантську годину
13:42
фотоУ Києві накрили 4 підпільні казино: одне – на воді
13:36
Україна висловила протест Нікарагуа і вводить санкції через консульство в Криму
13:29
фотоПоліція затримала грузина з бази Інтерполу: замах на подвійне вбивство
13:21
В Україні поступово холоднішає, але буде сухо
13:19
Ціна вакцини від COVID-19 буде нижче ринкової
13:03
інфографікаЗа Зеленського нардепи заробляють менше, ніж за Януковича
13:02
Робоча група вже напрацьовує закон про медичний канабіс – Арахамія
Усі новини...