Європарламент розкритикував Україну за нереформовану судову систему і олігархів

Комітет Європейського парламенту із закордонних справ розкритикував Україну за недостатні зусилля із реформування судової влади та кволу боротьбу з олігархами.

Про це йдеться в ухваленому у середу звіті про імплементацію Угоди про асоціацію України і ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Звіт був затверджений 53 голосами "за", 7 "проти", 8 членів комітету "утрималися".

Євродепутати похвалили Україну за прогрес у виконанні зобов'язань, взятих на себе Угодою про асоціацію з ЄС, особливо у сферах сільського господарства, енергетики, банківської справи, децентралізації, цифрової економіки, довкілля та виборчих процедур.

Однак, вони попередили, що необхідно провести низку реформ, аби уникнути відкату.

Євродепутати виділили судову систему як один з інститутів, що користується найменшою довірою в Україні.

У звіті вони також розкритикували спроби української влади чинити політичний тиск на незалежні економічні інститути і правоохоронні органи, та висловили розчарування відсутністю прогресу в ліквідації олігархії в країні.

За словами депутатів Європарламенту, істотні результати в боротьбі з корупцією вкрай необхідні для збереження підтримки реформ серед громадян.

"Шлях, яким країна йшла з часів Революції гідності, вражає. Величезні виклики залишаються: агресія Росії, пандемія COVID-19 і діяльність тих, хто продовжує ігнорувати верховенство права і зусилля по боротьбі з корупцією. Справжні реформатори в Україні заслуговують нашої постійної підтримки, щоб виправдати очікування своїх громадян", - заявив доповідач Європарламенту, німецький депутат Міхаель Галер.

Нагадаємо, раніше провідні євродепутати, які опікуються в Європарламенті питаннями України, виступили проти ініціативи президента Володимира Зеленського розпустити нинішній склад Конституційного суду (КСУ).