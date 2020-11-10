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Европарламент раскритиковал Украину за нереформированную судебную систему и олигархов

Вторник, 10 ноября 2020, 12:46

Комитет Европейского парламента по иностранным делам раскритиковал Украину за недостаточные усилия по реформированию судебной власти и слабую борьбу с олигархами.

Об этом говорится в принятом в среду отчете об имплементации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, сообщает "Европейская правда".

Отчет был утвержден 53 голосами "за", 7 "против", 8 членов комитета воздержались.

Евродепутаты похвалили Украину за прогресс в выполнении обязательств, взятых на себя по Соглашению об ассоциации с ЕС, особенно в сферах сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур.

Однако они предупредили, что необходимо провести ряд реформ, чтобы избежать отката.

Евродепутаты выделили судебную систему как один из институтов, который пользуется наименьшим доверием в Украине.

В отчете они также раскритиковали попытки украинской власти оказывать политическое давление на независимые экономические институты и правоохранительные органы, и выразили разочарование отсутствием прогресса в ликвидации олигархии в стране.

По словам депутатов Европарламента, существенные результаты в борьбе с коррупцией крайне необходимы для сохранения поддержки реформ среди граждан.

"Путь, которым страна шла со времен Революции достоинства, впечатляет. Огромные вызовы остаются: агрессия России, пандемия COVID-19 и деятельность тех, кто продолжает игнорировать верховенство права и усилия по борьбе с коррупцией. Настоящие реформаторы в Украине заслуживают нашей постоянной поддержки, чтобы оправдать ожидания своих граждан ", - заявил докладчик Европарламента, немецкий депутат Михаэль Галер.

Напомним, ранее ведущие евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда (КСУ).

Темы: ЕСсудреформы


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