За Зеленського нардепи заробляють менше, ніж за Януковича

Депутати Верховної Ради за президентства Володимира Зеленського – далеко не найбагатші, якщо подивитись на їхні заробітки з 2010-2011 років, і зараз зарплати нардепів не дотягують до рівня виплат у часи Віктора Януковича.

Джерело: стаття Української правди "Жити на одні надбавки. Скільки за Зеленського заробляють депутати і чиновники"

Деталі: Як з'ясували автори матеріалу, крива зарплат прогнозовано впала після Революції Гідності. Зокрема через популістичне рішення тогочасного прем’єра Арсенія Яценюка залишити депутатам "голий" оклад в 6 тисяч гривень.

Зарплата поступово піднімалась після рішення голови уряду Володимира Гройсмана, який, за словами колишньої депутатки Ольги Червакової, останнім розпорядженням на посаді спікера ВР у 2016 році підняв депутатський оклад до 17,6 тисяч гривень.

З 2017 року, тобто ще за попереднього скликання, оклад депутатів прив’язаний до прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня кожного року. На початку 2020-го він складав 2 102 гривні.

Щорічне збільшення прожиткового мінімуму в Україні означає щорічне збільшення зарплати народних обранців. За рік прожитковий мінімум "підростає" приблизно на 150-180 гривень. З 2018-го до 2020-го такий ріст для депутата, що працює в комітеті, конвертувався у збільшення депутатського окладу на понад 3 тисячі гривень – з 17,6 до 21 тисячі.

Але підсумкова зарплата депутата складає 30-40 тисяч гривень, і це збільшення відбувається за рахунок надбавок. Їх у депутатів чимало: від 15% окладу за ступінь кандидата наук та доктора філософії до 100% – за інтенсивність праці.

Так, середня зарплата нардепа у вересні склала удвічі більше за посадовий оклад – майже 40 тисяч гривень.

Але і ця зарплата – не єдине, чим платники податків забезпечують депутатів. Українці щомісяця оплачують кожному нардепу по 50 тисяч гривень на роботу їхніх помічників, а також на витрати з виконання депутатської діяльності – ще понад 40 тисяч.

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