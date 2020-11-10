При Зеленском нардепы зарабатывают меньше, чем при Януковиче

Депутаты Верховной Рады при президентстве Владимира Зеленского - далеко не самые богатые, если посмотреть на их заработки с 2010-2011 годов, и сейчас зарплаты нардепов не дотягивают до уровня выплат во времена Виктора Януковича.

Источник: статья Украинской правды "Жить на одни надбавки. Сколько при Зеленском зарабатывают депутаты и чиновники"

Детали: Как выяснили авторы материала, кривая зарплат прогнозируемо упала после Революции Достоинства. В частности, из-за популистского решения тогдашнего премьера Арсения Яценюка оставить депутатам "голый" оклад в 6 тысяч гривен.

Зарплата постепенно поднималась после решения главы правительства Владимира Гройсмана, который, по словам бывшего депутата Ольги Черваковой, последним распоряжением в должности спикера ВР в 2016 году поднял депутатский оклад до 17 600 гривен.

С 2017 года, то есть еще при предыдущем созыве, оклад депутатов был привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц на 1 января каждого года. В начале 2020-го он составлял 2102 гривен.

Ежегодное увеличение прожиточного минимума в Украине означает ежегодное увеличение зарплаты народных избранников. За год прожиточный минимум "подрастает" примерно на 150-180 гривен. С 2018-го до 2020-го такой рост для депутата, работающего в комитете, конвертировался в увеличение депутатского оклада более чем на 3 тысячи гривен - с 17 600 до 21 000.

Но итоговая зарплата депутата составляет 30-40 тысяч гривен, и это увеличение происходит за счет надбавок. Их у депутатов немало: от 15% оклада за степень кандидата наук и доктора философии до 100% - за интенсивность труда.

Так, средняя зарплата нардепа в сентябре составила вдвое больше должностного оклада - почти 40 тысяч гривен.

Но и эта зарплата - не единственное, чем налогоплательщики обеспечивают депутатов. Украинцы ежемесячно оплачивают каждому нардепу по 50 тысяч гривен на работу их помощников, а также на расходы по выполнению депутатской деятельности - еще более 40 тысяч.

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