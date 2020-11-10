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В Україні поступово холоднішає, але буде сухо

Вівторок, 10 листопада 2020, 13:21
Ельдар Сарахман, УП

У найближчу добу погоду в Україні продовжить визначати поле підвищеного тиску: опадів не передбачається.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У середу в Україні без опадів. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; в Одеській області та на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

У Києві 11 листопада також без опадів. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.

У четвер в Україні буде сухо. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, в західних і південних областях місцями до +9°.

У столиці 12 листопада без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Теми: погода


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