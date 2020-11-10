В Украине постепенно холодает, но будет сухо

В ближайшие сутки погоду в Украине продолжит определять поле повышенного давления: осадков не предвидится.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: В среду в Украине без осадков. В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Одесской области и Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.



В Киеве 11 ноября также без осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.



В четверг в Украине будет сухо. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, в западных и южных областях местами до +9°.



В столице 12 ноября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.