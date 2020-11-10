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В Украине постепенно холодает, но будет сухо

Вторник, 10 ноября 2020, 12:21
В Украине постепенно холодает, но будет сухо
Эльдар Сарахман, УП

В ближайшие сутки погоду в Украине продолжит определять поле повышенного давления: осадков не предвидится.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В среду в Украине без осадков. В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Одесской области и Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

В Киеве 11 ноября также без осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

В четверг в Украине будет сухо. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, в западных и южных областях местами до +9°.

В столице 12 ноября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Темы: погода
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