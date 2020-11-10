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Поліція затримала грузина з бази Інтерполу: замах на подвійне вбивство

Вівторок, 10 листопада 2020, 12:29
Поліція затримала грузина з бази Інтерполу: замах на подвійне вбивство

Правоохоронці Харкова затримали громадянина Грузії, якого розшукував Інтерпол.

Джерело: пресслужба поліції Харківської області

Деталі: За інформацією Міжнародної організації кримінальної поліції, 30-річний чоловік знаходився у міжнародному розшуку органами Грузії за підозрою у скоєнні замаху на вбивство двох людей.

Зараз іноземець доставлений до Московського відділу поліції Харкова для проведення екстрадиційної перевірки.

 

Українська правда

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Теми: ГрузіяІнтерполполіціякримінал
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