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Полиция задержала грузина из базы Интерпола: покушение на двойное убийство

Вторник, 10 ноября 2020, 13:29

Правоохранители Харькова задержали гражданина Грузии, которого разыскивал Интерпол.

Источник: пресс-служба полиции Харьковской области

Детали: По информации Международной организации уголовной полиции, 30-летний мужчина находился в международном розыске органами Грузии по подозрению в совершении покушения на убийство двух человек.

Сейчас иностранец доставлен в Московский отдела полиции Харькова для проведения экстрадиционной проверки.

 

Украинская правда
Темы: ГрузияИнтерполполициякриминал


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