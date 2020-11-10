Полиция задержала грузина из базы Интерпола: покушение на двойное убийство
Вторник, 10 ноября 2020, 12:29
Правоохранители Харькова задержали гражданина Грузии, которого разыскивал Интерпол.
Источник: пресс-служба полиции Харьковской области
Детали: По информации Международной организации уголовной полиции, 30-летний мужчина находился в международном розыске органами Грузии по подозрению в совершении покушения на убийство двух человек.
Сейчас иностранец доставлен в Московский отдела полиции Харькова для проведения экстрадиционной проверки.
Украинская правда