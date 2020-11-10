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Україна висловила протест Нікарагуа і вводить санкції через консульство в Криму

Вівторок, 10 листопада 2020, 13:36

Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест у зв’язку з відкриттям "першої іноземної консульської установи" в окупованому Криму  - представництва Нікарагуа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконним та непогодженим візитом посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес до Автономної Республіки Крим, Україна, для вручення так званому "почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в Сімферополі" Олегу Бєлавєнцеву консульського патенту" - йдеться у заяві.

В МЗС наголосили, що такі дії є порушенням законодавства України і міжнародного права, зокрема резолюцій Генасамблеї ООН.

"Ця дія вважається нашою державою нікчемною і розглядається як відверто недружній крок з боку Нікарагуа щодо України, який сприяє агресії Російської Федерації та її спробі анексії невід’ємної частини території України, якими є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь" - йдеться у заяві МЗС.

При цьому відомство нагадує, що неодноразово попереджало нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

"Українська сторона розпочала процес застосування санкційних заходів відповідно до законодавства і вживатиме у подальшому усі необхідні дії, передбачені законами України і нормами міжнародного права, для захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави" - заявили в МЗС.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Криму анонсувала відкриття "першої іноземної консульської установи" - представництва Нікарагуа. 

Теми: КримсанкціїУкраїнасвітдипломатичні відносини


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