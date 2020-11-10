Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина выразила протест Никарагуа и вводит санкции из-за консульства в Крыму

Вторник, 10 ноября 2020, 13:36

Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с открытием "первого иностранного консульского учреждения" в оккупированном Крыму - представительства Никарагуа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным и несогласованным визитом посла Никарагуа в РФ Альбы Асусена Торрес в Автономную Республику Крым, Украина, для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе" Олегу Белавенцеву консульского патента", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что такие действия являются нарушением законодательства Украины и международного права, в частности резолюций Генассамблеи ООН.

"Это действие считается нашим государством ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по Украине, который способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии неотъемлемой части территории Украины, какими являются Автономная Республика Крым и город Севастополь", - говорится в заявлении МИД.

При этом ведомство напоминает, что неоднократно предупреждало никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством и принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма анонсировала открытие "первой иностранной консульского учреждения" - представительства Никарагуа.

Темы: КрымсанкцииУкраинамирдипломатические отношения


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но

В Ереване митинги, стычки и задержания. Люди требуют отставки Пашиняна 

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

инфографикаПоявился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Все новости...
Крым
Оккупационные власти Крыма заявила об открытии "первого иностранного консульского учреждения"
Возле Крыма задержали экс-чиновника МВД, который помогал оккупантам преследовать крымчан
Ядерное оружие в Крыму: в СНБО считают опасность реальной
Последние новости
17:20
"Карантин выходного дня": транспорт будет работать
17:16
В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время
17:11
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro
17:06
Директора больницы в Черкассах поймали на растрате 3 млн при закупке медоборудования
17:06
ОАСК завернул иск об отмене результатов "опроса Зеленского"
17:02
Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"
16:38
В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро
16:19
Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам
16:18
Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад
16:16
Карантин "выходного дня" будет до конца года – источники
Все новости...