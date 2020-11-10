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Албанія на три тижні запроваджує комендантську годину

Вівторок, 10 листопада 2020, 12:49

Уряд Албанії вирішив запровадити жорсткі протиепідемічні заходи по всій країні після сплеску нових випадків коронавірусу в останні тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Балканський оглядач.

Громадянам заборонено виходити з дому з 11 листопада з 22:00 до 06:00. Винятки робляться тільки випадків, пов'язаних із робочою необхідністю.

Бари та ресторани не працюватимуть з 22:00 до 06:00, за винятком надання послуг доставки їжі.

Співробітникам підприємств та установ рекомендується працювати вдома. Нові заходи наберуть триватимуть протягом 3 тижнів.

Школи не будуть закриті, оскільки, як зазначили місцеві чиновники, вони не є осередками зараження.

У неділю Албанія зафіксувала новий максимум щоденних випадків - 501. За останні п’ять тижнів у країні рівень позитивних тестів у країні зріс до 44%.

Теми: АлбаніякарантинкоронавірусCovid-2019
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