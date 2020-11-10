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Албания на три недели вводит комендантский час

Вторник, 10 ноября 2020, 12:49

Правительство Албании решило ввести жесткие противоэпидемические мероприятия по всей стране после всплеска новых случаев коронавируса в последние недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Гражданам запрещено выходить из дома с 11 ноября с 22:00 до 06:00. Исключения делаются только для случаев, связанных с рабочей необходимостью.

Бары и рестораны не будут работать с 22:00 до 06:00, за исключением предоставления услуг доставки еды.

Сотрудникам предприятий и учреждений рекомендуется работать дома. Новые меры вступят продолжаться в течение 3 недель.

Школы не будут закрыты, поскольку, как отметили местные чиновники, они не являются очагами заражения.

В воскресенье Албания зафиксировала новый максимум ежедневных случаев - 501. За последние пять недель в стране уровень положительных тестов в стране вырос до 44%.

Темы: АлбаниякарантинкоронавирусCovid-2019
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