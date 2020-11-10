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"Слуга народу" планує з’їзд для висунення кандидатів на довибори у Раду

Вівторок, 10 листопада 2020, 12:53
Слуга народу планує з’їзд для висунення кандидатів на довибори у Раду
Фото "Слуги народу"

Партія "Слуга народу" в січні 2021 року проведе з'їзд, на якому може висунути кандидатів на довибори до Верховної Ради в округах №87, №50 та №184, якщо з парламенту підуть переможці місцевих виборів у тих краях.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 10 листопада 

Пряма мова: "У нас запланований приблизно в січні з'їзд, тому що попереду в нас троє довиборів по трьох округах до Верховної Ради. Потенційно три: два майже точно - це округ пана Андрійовича, який вже заявив, що складає мандат. Це наш депутат-мажоритарник по Івано-Франківщині - Надвірна та інші території. 

Також є пан Требушкін, який знов став мером Покровська, Він теж, наскільки я розумію, висловлює бажання піти в мери і залишити округ 50. 

І, можливо, в Херсоні виграє вибори мера народний депутат Колихаєв. 

Тому, можливо, буде три округи. Партія "Слуга народу" в одному, двох чи трьох довиборах буде приймати участь. За законодавством, повинен бути з'їзд, щоб висунути кандидатів. 

Чому ми кажемо про січень: ми прийняли важливі зміни до Виборчого кодексу і тепер проміжні довибори проводять у два дні - або остання неділя березня, або остання неділя жовтня…. Найближчий день - остання неділя березня, відповідно ЦВК на початку січня оголосить виборчий процес. Тому ми будемо змушені провести з'їзд, щоб висунути наших кандидатів. Заодно оцінимо результати роботи керівництва партії по місцевих виборах і по року роботи в парламенті".

Деталі: Корнієнко також сказав, що був план у грудні-січні привезти всіх місцевих обранців від партії "Слуга народу" у Київ на форум, але через пандемію це буде у форматі Zoom чи зустрічі невеликими групами.

Довідка: Зіновій Андрійович - член фракції "Слуга народу" (округ №87, Івано-Франківська область) - 6 листопада написав заяву про складання депутатських повноважень у зв’язку з обранням його на посаду міського голови Надвірної (Івано-Франківська область).

Руслан Требушкін - позафракційний нардеп, якого висував "Опозиційний блок" (округ №50, Донецька область), а також колишній мер Покровська, який цього року висувався на голову Покровської ОТГ.

Ігор Колихаєв - група "За майбутнє" у Верховній Раді (округ №184, Херсонська область), з партією "Нам тут жити!" брав участь у виборах міського голови Херсона. 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народувибориВерховна Рада
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