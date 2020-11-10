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"Слуга народа" планирует съезд для выдвижения кандидатов на довыборы в Раду

Вторник, 10 ноября 2020, 12:53
Слуга народа планирует съезд для выдвижения кандидатов на довыборы в Раду
Фото "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" в январе 2021 года проведет съезд, на котором может выдвинуть кандидатов на довыборы в Верховную Раду в округах №87, №50 и №184, если из парламента уйдут победители местных выборов в тех краях.

Источник: глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге 10 ноября

Прямая речь: "У нас запланирован примерно в январе съезд, потому что впереди у нас трое довыборов по трем округам в Верховную Раду. Потенциально три: два почти точно - это округ господина Андриёвича, который уже заявил, что слагает мандат. Это наш депутат-мажоритарщик по Ивано-Франковской области - Надворная и другие территории.

Также есть господин Требушкин, который вновь стал мэром Покровска, Он тоже, насколько я понимаю, выражает желание уйти в мэры и оставить округ 50.

И, возможно, в Херсоне выиграет выборы мэра народный депутат Колыхаев.

Поэтому, возможно, три округа. Партия "Слуга народа" в одном, двух или трех довыборах будет участвовать. По законодательству, должен быть съезд, чтобы выдвинуть кандидатов.

Почему мы говорим о январе: мы приняли важные изменения в Избирательный кодекс и теперь промежуточные довыборы проводятся в два дня - либо последнее воскресенье марта, либо последнее воскресенье октября.... Ближайший день - последнее воскресенье марта, Соответственно ЦИК в начале января объявит избирательный процесс. Поэтому мы будем вынуждены провести съезд, чтобы выдвинуть наших кандидатов. При этом оценим результаты работы руководства партии по местным выборам и по году работы в парламенте".

Детали: Корниенко также сказал, что был план в декабре-январе привезти всех местных избранников от партии "Слуга народа" в Киев на форум, но из-за пандемии это будет в формате Zoom или встречи небольшими группами.

Справка: Зиновий Андриёвич - член фракции "Слуга народа" (округ №87, Ивано-Франковская область) - 6 ноября написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на должность городского главы Надворной (Ивано-Франковская область).

Руслан Требушкин - внефракционный нардеп, которого выдвигал "Оппозиционный блок" (округ №50, Донецкая область), а также бывший мэр Покровска, который в этом году выдвигался на главу Покровской ОТГ.

Игорь Колыхаев - группа "За майбутнє" ("За будущее") в Верховной Раде (округ №184, Херсонская область), с партией "Нам здесь жить!" участвовал в выборах городского главы Херсона.

Алена Рощенко, УП
Темы: Слуга народавиборыВерховная Рада
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