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"Арена Львів" може стати шпиталем для хворих на COVID

Вівторок, 10 листопада 2020, 14:24

Стадіон "Арена Львів" можуть використати у якості мобільного госпіталя, якщо всі ліжка в лікарнях Львівщини будуть заповнені хворими на коронавірус.

Джерело: директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис на брифінгу, чиї слова передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Доручення щодо розгортання мобільних госпіталів дали для всіх територій держави, тому ми розглядаємо як можливість спроткомплекси та "Арену Львів".

Деталі: За його словами, наразі загальна завантаженість ліжок із хворими на коронавірус становить 64,7%.

Також Чемерис повідомив, що розглядають варіант залучення студентів-медиків та інтернів до роботи з хворими на коронавірус, якщо ситуація з пандемією в області погіршиться.

Нагадаємо: За весь час пандемії на Львівщині підтверджено 34 304 випадки інфікування коронавірусом, із них 995 — летальні.

Теми: Львівкоронавірусмедицина


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