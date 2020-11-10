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"Арена Львов" может стать госпиталем для больных коронавирусом

Вторник, 10 ноября 2020, 14:24

Стадион "Арена Львов" могут использовать в качестве мобильного госпиталя, если все кровати в больницах Львовской области будут заполнены больными Covid-19.

Источник: директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис на брифинге, чьи слова передает "Укринформ"

Прямая речь: "Поручение касательно развертывания мобильных госпиталей дали всем территориям государства, поэтому мы рассматриваем как возможность спроткомплексы и "Арену Львов".

Детали: По его словам, сейчас общая загруженность коек с больными коронавирусом составляет 64,7%.

Также Чемерис сообщил, что рассматривается вариант привлечения студентов-медиков и интернов к работе с ковид-больными, если ситуация с пандемией в области ухудшится.

Напомним: За все время пандемии на Львовщине подтверждено 34 304 случая инфицирования коронавирусом, из них 995 - летальные.

Темы: Львовкоронавирусмедицина


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