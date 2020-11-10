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На Луганщині розікрали гроші на ремонт шкіл і лікарень – СБУ

Вівторок, 10 листопада 2020, 14:45
На Луганщині розікрали гроші на ремонт шкіл і лікарень – СБУ
Фото СБУ

Служба безпеки України викрила масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту лікарень і шкіл у Кремінському районі Луганської області.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Організував оборудку у 2018 році "впливовий" бізнесмен із міста Кремінна. До протиправної діяльності він залучив на той час діючого посадовця райдержадміністрації і представників кількох комерційних структур, які спеціалізуються на проектних, ремонтних роботах і торгівлі будівельними матеріалами".

Деталі: Чиновник, користуючись службовим становищем, забезпечував своїм спільникам перемогу в тендерах. Ті, у свою чергу штучно завищували вартість товарів і послуг у 1,5-2 рази, купували будматеріали за завищеними цінами у наближених фірм, а різницю переводили у готівку і привласнювали.

Зловмисники провели ремонти на 17 соцоб’єктах на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Лише на ремонті дахів 5 шкіл вони привласнили майже 700 тисяч гривень.

Точна сума збитків, завданих бюджету, встановлюється.

За даним фактом відкрили провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організаційною групою; службове підроблення, вчинене організаційною групою) ККУ.

Під час 9 обшуків у Києві та Кремінній за місцями проживання, роботи фігурантів справи та в їхніх транспортних засобах правоохоронці вилучили чорнові записи, 800 тисяч гривень та інші речові докази, які долучили до матеріалів кримінальної справи.

Наразі організатору та 4 фігурантам справи повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Українська правда
Теми: Луганська областьСБУбюджет
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