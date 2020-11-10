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В Луганской области разворовали деньги на ремонт школ и больниц – СБУ

Вторник, 10 ноября 2020, 15:45
Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему завладения бюджетными средствами при проведении капитального ремонта больниц и школ в Кременском районе Луганской области.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Организовал сделку в 2018 году "влиятельный" бизнесмен из города Кременная. К противоправной деятельности он привлек в то время действующего чиновника райгосадминистрации и представителей нескольких коммерческих структур, специализирующихся на проектных, ремонтных работах и ​​торговли строительными материалами".

Детали: Чиновник, пользуясь служебным положением, обеспечивал своим сообщникам победу в тендерах. Те, в свою очередь искусственно завышали стоимость товаров и услуг в 1,5-2 раза, покупали стройматериалы по завышенным ценам в приближенных фирм, а разницу переводили в наличные и присваивали.

Злоумышленники провели ремонты на 17 соцобъектах на общую сумму более 50 млн гривен. Только на ремонте крыш 5 школ они присвоили почти 700 тысяч гривен.

Точная сумма ущерба, нанесенного бюджету, устанавливается.

По данному факту открыли производство по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организационной группой; служебный подлог, совершенный организационной группой) УК.

Во время 9 обысков в Киеве и Кременной по месту жительства, работы фигурантов дела и в их транспортных средствах правоохранители изъяли черновые записи, 800 тысяч гривен и другие вещественные доказательства, которые приобщили к материалам уголовного дела.

Сейчас организатору и 4 фигурантам дела сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Украинская правда
Темы: Луганская областьСБУбюджет


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