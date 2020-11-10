Хворий Зеленський провів нараду, перебуваючи в ізоляції

Хворий на Covid-19 президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, перебуваючи на самоізоляції.

Джерело: сайт президента

Деталі: Нарада була присвячена питанням роботи національної компанії "Енергоатом".

У ній взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів, т. в. о. президента "Енергоатому" Петро Котін та його заступники, а також представники органів безпеки.

Зеленський ознайомився з перебігом виконання свого указу від 22 вересня про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики.

Також президент наголосив на необхідності невідкладно врегулювати питання заборгованості перед "Енергоатомом" за поставлену електроенергію, а також посилити управління компанією з боку уряду та пришвидшити ухвалення необхідних законодавчих змін.

Шмигаль повідомив, що Кабмін уже вживає заходів щодо врегулювання питання погашення заборгованості перед енергокомпанією, корпоратизації та передачі функцій з її управління уряду.