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Больной Зеленский провел совещание, находясь в изоляции

Вторник, 10 ноября 2020, 16:08

Больной коронавирусом президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, находясь на самоизоляции.

Источник: сайт президента

Детали: Совещание было посвящено вопросам работы национальной компании "Энергоатом".

В нем приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, и. о. министра энергетики Ольга Буславец, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, замлавы Офиса президента Юлия Ковалив, вр. и. о. президента "Энергоатома" Петр Котин и его заместители, а также представители органов безопасности.

Зеленский ознакомился с ходом выполнения своего указа от 22 сентября о неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшем развитии ядерной энергетики.

Также президент отметил необходимость безотлагательно урегулировать вопрос задолженности перед "Энергоатомом" за поставленную электроэнергию, а также усилить управление компанией со стороны правительства и ускорить принятие необходимых законодательных изменений.

Шмыгаль сообщил, что Кабмин уже принимает меры по урегулированию вопроса погашения задолженности перед энергокомпанией, корпоратизации и передачи функций по ее управлению правительству.

Украинская правда
Темы: Зеленскийкоронавирусроботаэнергетика


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