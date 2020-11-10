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На столичній Троєщині День студента відзначать флешмобом із балончиками для графіті

Вівторок, 10 листопада 2020, 15:33
На столичній Троєщині День студента відзначать флешмобом із балончиками для графіті

У Деснянському районі Києва Міжнародному дню студентів приурочать флешмоб "Стоп наркорекламі": будуть зафарбовувати "наркографіті".

Джерело: Деснянська РДА

Дослівно: "Чому саме цей день? У зв'язку зі стрімким розвитком інноваційних технологій більшість наркозлочинців в усьому світі переходять в інтернет-простір. Рекламують свій товар, наносячи написи на об'єктах інфраструктури міста: на будівлях, на парканах, на зупинках громадського транспорту і маскуючи при цьому їх сленговими назвами, які в першу чергу може знати молодь, а батьки не знають".

Деталі: Флешмоб відбудеться 17 листопада 2020 року. Будуть замальовувати написи щодо телеграм-каналів, за якими ховається продаж наркотиків.

Бажаючих взяти участь у флешмобі запрошують до будівлі Деснянської райдержадміністрації о 12:30.

Акцію "Стоп наркорекламі" в Деснянському районі проводять уже не вперше.

Українська правда
Теми: Київ
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