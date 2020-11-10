На столичной Троещине День студента отметят флэшмобом с баллончиками для граффити

В Деснянском районе Киева Международному дню студентов приурочат флешмоб "Стоп наркорекламе": будут закрашивать "наркографити".

Источник: Деснянская РГА

Дословно: "Почему именно этот день? В связи со стремительным развитием инновационных технологий большинство наркопреступников во всем мире переходят в интернет-пространство. Рекламируют свой товар, нанося надписи на объектах инфраструктуры города: на зданиях, на заборах, на остановках общественного транспорта и маскируя при этом их сленговыми названиями, о которых в первую очередь может знать молодежь, а родители не знают".

Детали: Флешмоб состоится 17 ноября 2020 года. Будут зарисовывать надписи телеграмм-каналов, за которыми скрывается продажа наркотиков.

Желающих принять участие в флешмобе приглашают к зданию Деснянской райгосадминистрации в 12:30.

Акция "Стоп наркорекламе" в Деснянском районе проводят уже не впервые.