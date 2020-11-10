Трамп анонсував "великий прогрес і результати" наступного тижня

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував наступного тижня певні "результати", очевидно, пов'язані з минулими виборами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми добиваємося великого прогресу. Результати почнуть наступного тижня. Зробимо Америку знову великою!", - написав, Трамп, додавши: "Ми переможемо".

Трамп, який відмовився визнати свою поразку перед Джо Байденом, пообіцяв подати до суду найближчими днями. Трамп і його кампанія висунули звинувачення у великомасштабному шахрайстві на виборах в Пенсільванії та інших штатах, але поки не надали ніяких доказів.

7 листопада Трамп заявив, що виграв вибори президента Сполучених Штатів, набравши 71 млн законних голосів.

Нагадаємо, підрахунок голосів у США ще не завершений, однак, за попереднім результатом Джо Байден був оголошений переможцем президентських виборів.

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