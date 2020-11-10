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Трамп анонсировал "большой прогресс и результаты" на следующей неделе

Вторник, 10 ноября 2020, 16:36

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал на следующей неделе некие "результаты", очевидно, связанные с прошедшими выборами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы добиваемся большого прогресса. Результаты на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой", - написал, Трамп, добавив: "Мы победим".

Напомним, Трамп, который отказался признать свое поражение перед Джо Байденом, пообещал подать в суд в ближайшие дни. Трамп и его штаб предъявили обвинения в крупномасштабном мошенничестве на выборах в Пенсильвании и других штатах, но пока не предоставили никаких доказательств.

7 ноября Трамп заявил, что выиграл выборы президента Соединенных Штатов, набрав 71 млн законных голосов.

Подсчет голосов в США еще не завершен, однако, по предварительным результатом Джо Байден был объявлен победителем президентских выборов.

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Темы: Трампрезультатывиборы


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