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Австрія посилила карантин: магазини закриватимуться о 19:00

Вівторок, 10 листопада 2020, 16:15

Австрія оголосила про нові жорсткіші карантинні заходи припинення, які передбачають закриття магазинів з 19:00 у всі дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Нові заходи діятимуть з 11 листопада до 22 листопада. Обмеження не стосуються АЗС, кас на вокзалах чи в аеропортах.

"Це обмеження робочого часу призначене для того, щоб закупівлі здійснювались вчасно перед початком комендантської години, так що мета постанови - якнайбільше зменшення мобільності у вечірній та нічний час", - заявило Міністерство соціальних справ.

"Таким чином, метою цього регулювання є підтримка дотримання обмежень на виїзд і, таким чином, досягнення подальшого зменшення всіх непотрібних соціальних контактів", - додали у відомстві.

Австрія запровадила жорсткий карантин з 3 листопада попередньо до 30 листопада. На всій території країни запровадили комендантську годину з 8 вечора до 6 ранку, але з широким колом винятків. 

За попередніми правилами, магазини мали право залишатися відкритими до 20:00.

Кількість нових випадків коронавірусу в Австрії продовжує залишатися високою. У понеділок було зафіксовано 5593 нових випадків - на 1500 більше, ніж відповідний показник тижнем раніше.

За останній тиждень в Австрії спостерігалося в середньому понад 5000 нових випадків на день.

Теми: Австріякарантин
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