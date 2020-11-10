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Австрия усилила карантин: магазины будут закрываться в 19:00

Вторник, 10 ноября 2020, 17:15

Австрия объявила о новых строгих карантинных мерах, которые предусматривают закрытие магазинов с 19:00 во все дни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Новые меры будут действовать с 11 ноября до 22 ноября. Ограничения не касаются АЗС, касс на вокзалах или в аэропортах.

"Это ограничение рабочего времени предназначено для того, чтобы закупки осуществлялись своевременно перед началом комендантского часа, так что цель постановления - больше уменьшения мобильности в вечернее и ночное время", - заявило Министерство социальных дел.

"Таким образом, целью этого регулирования является поддержание соблюдения ограничений на выезд и, таким образом, достижение дальнейшего уменьшения всех ненужных социальных контактов", - добавили в ведомстве.

Австрия ввела строгий карантин с 3 ноября предварительно до 30 ноября. На всей территории страны ввели комендантский час с 8 вечера до 6 утра, но с широким кругом исключений.

По предварительным правилам, магазины имели право оставаться открытыми до 20:00.

Количество новых случаев коронавируса в Австрии продолжает оставаться высоким. В понедельник было зафиксировано 5593 новых случаев - на 1500 больше, чем соответствующий показатель неделей ранее.

За последнюю неделю в Австрии наблюдалось в среднем более 5000 новых случаев в день.

Темы: Австриякарантин


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