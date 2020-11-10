Путін каже, що не хоче гонки, але ядерну зброю РФ розвиватиме
Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не буде вплутуватися у виснажливу гонку озброєнь, але при цьому планує зміцнювати ядерні сили країни.
Джерело: російське видання "Інтерфакс"
Пряма мова: "Ми не маємо наміру вплутуватися, втягуватися в виснажливу гонку озброєнь...
Ми не будемо цього робити, і необхідності у нас такої сьогодні немає. У нас є всі необхідні стратегічні сили для надійного захисту інтересів Росії".
Деталі: При цьому він заявив, що Росія, з "урахуванням сучасних геополітичних ризиків", має намір продовжити модернізацію стратегічних ядерних сил, "планомірно зміцнювати їх складові".
Про це він сказав на нараді з керівним складом Міноборони РФ, керівниками федеральних відомств і підприємств ОПК.
За словами Путіна, частка сучасних озброєнь в стратегічних ядерних силах РФ становить 82%.
Він також назвав ядерну тріаду "найважливішою ключовою гарантією" безпеки Росії.
За його словами, збереження такого балансу сил зводить нанівець загрозу великомасштабного військового конфлікту і робить безглуздими будь-які спроби шантажу і тиску на РФ.