Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Путін каже, що не хоче гонки, але ядерну зброю РФ розвиватиме

Вівторок, 10 листопада 2020, 17:35

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не буде вплутуватися у виснажливу гонку озброєнь, але при цьому планує зміцнювати ядерні сили країни.

Джерело: російське видання "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми не маємо наміру вплутуватися, втягуватися в виснажливу гонку озброєнь...

Ми не будемо цього робити, і необхідності у нас такої сьогодні немає. У нас є всі необхідні стратегічні сили для надійного захисту інтересів Росії".

Деталі: При цьому він заявив, що Росія, з "урахуванням сучасних геополітичних ризиків", має намір продовжити модернізацію стратегічних ядерних сил, "планомірно зміцнювати їх складові".

Про це він сказав на нараді з керівним складом Міноборони РФ, керівниками федеральних відомств і підприємств ОПК.

За словами Путіна, частка сучасних озброєнь в стратегічних ядерних силах РФ становить 82%.

Він також назвав ядерну тріаду "найважливішою ключовою гарантією" безпеки Росії.

За його словами, збереження такого балансу сил зводить нанівець загрозу великомасштабного військового конфлікту і робить безглуздими будь-які спроби шантажу і тиску на РФ.

Теми: ПутінРосіяядерна зброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗеленський пропонує спосіб легко долати COVID: буде ціла національна програма

Трамп анонсував "великий прогрес і результати" наступного тижня

"Арена Львів" може стати шпиталем для хворих на COVID

Якби проводились вибори до Верховної Ради: найкращі шанси мають 4 партії

фото Російські миротворці, які вилетіли в Нагірний Карабах, воювали на Донбасі – InformNapalm

Байден попередив про "темну зиму" через COVID

Усі новини...
Путін
Путін вводить військових та техніку до Нагірного Карабаху
У тещі путінського пропагандиста знайшли нерухомість на мільйони доларів
У Путіна вважають, що Байдена ще рано вітати
Останні новини
18:27
Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
18:22
Поліція закрила справу стосовно Байдена, яку ініціював ексгенпрокурор Шокін - ЗМІ
18:12
фотоНацгвардієць Марків отримав високу церковну нагороду
18:10
Дюссельдорф скасував загальний обов'язок носити маски після рішення суду
18:03
"Тільки на 2-4 тижні локдауну": Милованов пояснив свою позицію щодо "друку грошей"
17:59
"План дій" щодо Донбасу взяли за основу - делегація України в ТКГ
17:57
фотоДочка Назарбаєва виявилася власницею будинку, де "жив" Шерлок Холмс – ЗМІ
17:41
АМКУ наклав 30 мільйонів штрафу на виробників молочних продуктів
17:35
Путін каже, що не хоче гонки, але ядерну зброю РФ розвиватиме
17:33
В.о. директора відомства у МОЗ призначили без конкурсу – нардепка
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!