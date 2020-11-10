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Путін каже, що не хоче гонки, але ядерну зброю РФ розвиватиме

Вівторок, 10 листопада 2020, 16:35
Путін каже, що не хоче гонки, але ядерну зброю РФ розвиватиме

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не буде вплутуватися у виснажливу гонку озброєнь, але при цьому планує зміцнювати ядерні сили країни.

Джерело: російське видання "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми не маємо наміру вплутуватися, втягуватися в виснажливу гонку озброєнь...

Ми не будемо цього робити, і необхідності у нас такої сьогодні немає. У нас є всі необхідні стратегічні сили для надійного захисту інтересів Росії".

Деталі: При цьому він заявив, що Росія, з "урахуванням сучасних геополітичних ризиків", має намір продовжити модернізацію стратегічних ядерних сил, "планомірно зміцнювати їх складові".

Про це він сказав на нараді з керівним складом Міноборони РФ, керівниками федеральних відомств і підприємств ОПК.

За словами Путіна, частка сучасних озброєнь в стратегічних ядерних силах РФ становить 82%.

Він також назвав ядерну тріаду "найважливішою ключовою гарантією" безпеки Росії.

За його словами, збереження такого балансу сил зводить нанівець загрозу великомасштабного військового конфлікту і робить безглуздими будь-які спроби шантажу і тиску на РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіяядерна зброя
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