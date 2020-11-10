Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин говорит, что не хочет гонки, но ядерное оружие РФ будет развивать

Вторник, 10 ноября 2020, 16:35
Путин говорит, что не хочет гонки, но ядерное оружие РФ будет развивать

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет ввязываться в изнурительную гонку вооружений, но при этом планирует укреплять ядерные силы страны.

Источник: российское издание "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений…

Мы не будем этого делать, и необходимости у нас такой сегодня нет. У нас есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов России".

Детали: При этом он заявил, что Россия, с "учетом современных геополитических рисков", намерена продолжить модернизацию стратегических ядерных сил, "планомерно укреплять их составляющие".

Об этом он заявил на совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

По словам Путина, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах РФ составляет 82%.

Он также назвал ядерную триаду "важнейшей ключевой гарантией" безопасности России.

По его словам, сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта и делает бессмысленными любые попытки шантажа и давления в отношении РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Путин
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: