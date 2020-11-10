Путин говорит, что не хочет гонки, но ядерное оружие РФ будет развивать

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет ввязываться в изнурительную гонку вооружений, но при этом планирует укреплять ядерные силы страны.

Источник: российское издание "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений…

Мы не будем этого делать, и необходимости у нас такой сегодня нет. У нас есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов России".

Детали: При этом он заявил, что Россия, с "учетом современных геополитических рисков", намерена продолжить модернизацию стратегических ядерных сил, "планомерно укреплять их составляющие".

Об этом он заявил на совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

По словам Путина, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах РФ составляет 82%.

Он также назвал ядерную триаду "важнейшей ключевой гарантией" безопасности России.

По его словам, сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта и делает бессмысленными любые попытки шантажа и давления в отношении РФ.