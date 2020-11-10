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Дочка Назарбаєва виявилася власницею будинку, де "жив" Шерлок Холмс – ЗМІ

Вівторок, 10 листопада 2020, 17:57

Доньці експрезидента Казахстану Дарізі Назарбаєвій ось уже 15 років належить знаменитий будинок на Бейкер-стріт у Лондоні, в якому "мешкав" легендарний сищик Шерлок Холмс, персонаж книги Артура Конана Дойля.

Джерело: The Times із посиланням на журналістів-розслідувачів, які отримали доступ до юридичного листування щодо лондонського майна Назарбаєвої

Деталі: За інформацією видання, раніше було загадкою, хто володіє цією нерухомістю, і тільки тепер правду розкрито.

Більше того, як з'ясувалося, Назарбаєвій та її синові Нуралі Алієву належать також інші будівлі і земля на Бейкер-стріт - між номерами 215 і 237. Вартість цього майна сягає 140 мільйонів фунтів стерлінгів.

 

Нагадаємо: Нурсултан Назарбаєв керував Казахстаном майже 30 років - з 1990 до 2019-го. Його дочка Дарига у березні 2019 року була обрана головою Сенату країни. Політичну кар'єру вона будувала з 2012 року.

Українська правда
Теми: БританіянерухомістьКазахстанкорупція


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